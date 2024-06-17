В Израиле распустили военный кабмин The Jerusalem Post: Нетаньяху распустил военный кабмин после отставки Ганца

Фото: Jack Guez/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о роспуске кабинета военных действий, созданного после нападения радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года, сообщило The Jerusalem Post. Отмечается, что причиной стала отставка министра военного кабинета, депутата израильского парламента Бени Ганца.

Кабинет был в коалиционном соглашении с [Бени] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — больше нет необходимости в кабинете, — передает издание слова Нетаньяху.

Также премьер-министр добавил, что нового военного кабмина, который бы сформировали лидеры коалиционных партий, не будет, несмотря на соответствующие предложения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и главы Минфина страны Бецалеля Смотрича. При этом Нетаньяху сообщил министрам своего правительства, что проведет важные встречи на ограниченном форуме, сказано в материале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран БРИКС заявил, что Израиль должен немедленно прекратить операцию в секторе Газа. Он добавил, что после этого необходимо «без всяких пауз» решить вопрос создания двух независимых государств — Палестины и Израиля.