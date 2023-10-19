В Израиле раскрыли планы будущей защиты от палестинцев FT: по окончании эскалации Израиль намерен создать буферную зону в секторе Газа

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Израиль по окончании эскалации палестино-израильского конфликта планирует создать буферную зону в секторе Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Ави Дихтера. По его словам, текущая ситуация, при которой основная часть инфраструктуры пограничной безопасности Израиля составляет несколько сотен метров внутри территории государства, являлась ошибочной и более не считается жизнеспособной.

В секторе Газа все это время у нас будет перевес. [Пропалестинские группировки] не смогут проникнуть. Это будет зона огня. И кем бы вы ни были, вам никогда не удастся приблизиться к израильской границе, — заявил Дихтер.

Он отметил, что ширина буферной зоны должна определяться в зависимости от площади потребности военных и расстояния до воинских частей и поселений еврейского государства.

Ранее стало известно, что США планируют направить в Израиль две системы ПВО «Железный купол». По данным агентства Reuters, это может произойти в ближайшие дни. Перед этим президент США Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль заявил, что его страна не будет бездействовать в случае угроз Израилю. Кроме того, он пообещал на этой неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.