В Израиле раскрыли число заложников в плену у ХАМАС ЦАХАЛ: в секторе Газа остаются 138 заложников

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Число заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, возросло до 138 человек, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари. По его словам, один человек, которого ранее считали пропавшим без вести, находится в плену в секторе Газа.

Хагари рассказал, что среди заложников насчитывается около 20 женщин и детей. По его словам, остальные пленные — мужчины.

Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что палестинская группировка не отпустит оставшихся в секторе Газа заложников, пока армия Израиля не прекратит агрессию на территории анклава. По его словам, члены ХАМАС также не будут вести переговоры с Тель-Авивом.

В свою очередь премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа будет длиться до полной победы над палестинским движением ХАМАС. По его словам, у ЦАХАЛ есть воля и решимость, которые помогут достичь всех целей войны.

В настоящий момент перед Израилем стоит три цели, добавил премьер. Речь идет о полной ликвидации ХАМАС, возвращении всех заложников и создании гарантии того, что сектор Газа не станет вновь угрозой.