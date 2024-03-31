В Израиле прошли массовые протесты из-за недовольства властями В Тель-Авиве протестующие вышли на улицы с требованием досрочных выборов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В центре Тель-Авива тысячи протестующих вышли на улицы с требованием проведения досрочных выборов в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. По данным издания, недовольные также призывали к немедленному заключению сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

Митинг прошел у комплекса правительственных зданий. Полицейским пришлось выставить заграждения, чтобы перекрыть движение недовольным. В месте проведения протеста были сосредоточены крупные силы сотрудников правоохранительных органов.

Отдельной группе митингующих удалось заблокировать центральное шоссе города, добавил корреспондент. Активисты, по информации издания, жгли костры на проезжей части, скандировали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне протестов объявил, что приостановит судебную реформу, предполагающую предоставление правительству контроля над назначением судей. Он заявил об этом после совещания с руководителями парламентских фракций партий, входящих в правительство. Президент Израиля Ицхак Герцог настаивал, что из-за митингов безопасность и экономика страны находятся под угрозой, поэтому он призвал власти отложить принятие новой правовой системы.