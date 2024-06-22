В Израиле прошел очередной массовый протест Граждане Израиля провели крупную демонстрацию в поддержку заложников в Газе

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ассоциация «Форум семей заложников» провела митинг в Тель-Авиве, информирует ТАСС. Крупная акция состоялась в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, граждане требовали вернуть людей из плена ХАМАС. Организаторы отметили, что демонстрация приурочена к «самому долгому дню в году» — летнему солнцестоянию.

Для 120 заложников, тысяч семей и всего народа этот мрачный день еще не закончился. Мы не можем двигаться дальше, пока все заложники не вернутся: живые — в свои дома к своим родным, а убитые — к достойному захоронению, — приводит агентство их комментарий.

По словам организаторов, субботний митинг символизирует «бесконечный день», который семьи заложников в секторе Газа переживают с 7 октября 2023 года. Многие из демонстрантов держали в руках фотографии. Особенно выделялись многочисленные портреты Наами Леви — израильской военнослужащей, захваченной в плен 7 октября. Она отметила в неволе свое 20-летие 22 июня.

Протестующие требовали от властей немедленно согласиться на сделку с палестинскими радикалами из движения ХАМАС. Также демонстранты выступили за проведение в стране досрочных выборов.

Ранее Израиль объявил гуманитарную паузу в секторе Газа. Меры действуют с 15 июня с 08:00 до 19:00. В этот промежуток все военные действия должны приостанавливаться для доставки гуманитарной помощи в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем Шалом» к дороге Салах ад-Дин.