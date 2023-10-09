В Израиле пропал журналист, снимавший вторжение ХАМАС в свой кибуц В Израиле пропал журналист Рой Идан, снимавший вторжение ХАМАС в свой кибуц

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

В Израиле пропал журналист Рой Идан, снимавший на камеру вторжение бойцов палестинского движения ХАМАС в свой кибуц на юге страны, сообщает Ynet. По данным издания, палестинцы ворвались в его дом, расстреляли жену и похитили одного из его детей.

Ynet отмечает, что Идан вышел из дома, чтобы запечатлеть на камеру отряд вооруженных бойцов, проникший в кибуц Кфар-Аза на парапланах, а также ракетные обстрелы.

По словам соседей, Идан в момент нападения палестинцев держал на руках малолетнюю дочь и, вероятно, был ранен. Очевидцы добавили, что бойцы ХАМАС увезли девочку в Газу. О местоположении журналиста неизвестно.

Издание также пишет, что другие два ребенка девяти и шести лет успели спрятаться в шкафу. Сейчас они находятся у родственников.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона страны, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить страну от террористов.

Представитель ХАМАС Хазем Касем ранее сообщил, что не видит перспектив перемирия с Израилем. По его словам, «оккупация со стороны израильтян находится в разгаре своей агрессии», поэтому говорить о каком-либо посредничестве в урегулировании конфликта рано.