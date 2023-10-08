Жителей северных районов Израиля призвали эвакуироваться

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителей северных районов Израиля призвали эвакуироваться, сообщает i24 News. По данным телеканала, это связано с угрозой эскалации конфликта с ливанской группировкой «Хезболла».

Израильским жителям в северных приграничных общинах рекомендуется эвакуироваться из этого района на фоне опасений эскалации конфликта с «Хезболлой», — говорится в сообщении.

Ранее «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в районе ферм Шебаа. В сообщении «Хезболла» также называет законными действия палестинского исламистского движения ХАМАС, а операцию «Наводнение Аль-Аксы», начатую ХАМАС против Израиля, — «крупномасштабной героической операцией», которую ждет победа.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей части захваченных поселений.

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.