В Израиле предрекли отставку Нетаньяху после атаки ХАМАС Военный эксперт Векслер: ХАМАС готовился целый год к нападению на Израиль

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант должны уйти в отставку после того, как 7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС атаковали юг страны, заявил NEWS.ru бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, военный эксперт Алекс Векслер. По его словам, у израильских спецслужб не оказалось данных о подготовке нападения ХАМАС.

В нормальном государстве — а мы все же таким остаемся, — премьер и военный министр должны уйти в отставку. ХАМАС и иранские спецслужбы готовились к удару по Израилю целый год, несмотря на то, что нашему разведывательному ведомству МОССАД удалось провести сотни операций по ликвидации их специалистов и ядерных центров, — рассказал экс-советник израильского министра.

По словам Векслера, через день-два армия Израиля пойдет в атаку на позиции ХАМАС.

ХАМАС как военная сила перестанет существовать в ближайшую неделю или две. Я знаю, что говорю, — заявил Векслер.

Ранее министр обороны еврейского государства сообщил, что Израиль нанесет бойцам ХАМАС в секторе Газа беспрецедентный ответный удар. По его словам, палестинцы пожалеют, что начали конфликт.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал жителей палестинского анклава немедленно эвакуироваться.

Москва заинтересована в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия и страны — участницы Лиги арабских государств способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в ходе конфликта между Израилем и Палестиной.