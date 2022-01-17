В Израиле предложили утвердить День памяти об исходе евреев из СССР

Группа израильских общественных деятелей выступила с предложением утвердить в стране День памяти об исходе евреев из СССР. Известно, что предложение с данной инициативой было направлено президенту Ицхаку Герцогу. В просьбе указывается законодательно утвердить это событие, сообщили РИА Новости.

Точная дата ещё не выбрана, но обсуждается возможность приурочить День памяти к 15 июня либо 31 декабря.

Группа общественных деятелей Израиля направила президенту Ицхаку Герцогу, членам правительства и депутатам кнессета предложение законодательно утвердить День памяти об исходе евреев из СССР, — рассказал пресс-секретарь депутата Кнессета Татьяны Мазарской Исраэль Глоцер.

По словам Глоцера, законопроект находится в подготовительной стадии и будет курироваться депутатом кнессета от партии «Еш Атид» Татьяной Мазарской, которая выступила в поддержку этой идеи.

В Израиле есть День памяти еврейских беженцев из арабских стран и Ирана 30 ноября. <...> И нам бы хотелось, чтобы такой же день был и у русскоязычных выходцев из СССР, — сказал Глоцер.

Ранее в Британии евреи потребовали прекратить продажу нацистской формы в магазине маскарадных костюмов в Херн-Бей. Бутик имел в наличии форму «офицеров гестапо», что совсем не понравилось еврейской общине. Там заявили, что переодевание в офицера гестапо со всеми вытекающими из этого последствиями, негативными коннотациями и трагической историей, стоящей за этим, показывает отсутствие рассудительности и чувствительности.