В Израиле пообещали открыть всемирную охоту на бойцов ХАМАС ШАБАК: Израиль уничтожит членов ХАМАС по всему миру

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израиль намерен ликвидировать всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру, заявил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар. По его словам, которые передает газета Times of Israel, на это может уйти несколько лет, но цель будет достигнута.

Кабинет поставил перед нами задачу ликвидировать ХАМАС. И мы намерены это сделать. Всех и везде — в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре, — отметил Бар.

Израильтянин также заявил, что ШАБАК допустила фатальную ошибку 7 октября — когда не смогла защитить страну от обстрела со стороны палестинского движения. Эта трагедия стала уроком для сотрудников службы безопасности, подчеркнул Бар.

Ранее военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и ликвидировали подземные тоннели ХАМАС в городе Джабалия в секторе Газа. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения. В ходе операции израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число бойцов группировки.

До этого Армия обороны Израиля также опубликовала снимки из кабинета одного из губернаторов сектора Газа. Военнослужащие сделали фото на фоне герба с перекрещенными саблями.