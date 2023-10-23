В Израиле пообещали не пропускать в сектор Газа гуманитарную помощь

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Израиль не будет передавать в сектор Газа гуманитарную помощь, передает Haaretz слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив будет также всеми силами препятствовать неконтролируемым поставкам из других государств.

Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран, — подчеркнули в канцелярии министра.

Ранее Нетаньяху провел серию телефонных переговоров с лидерами западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Макрон и Рютте подтвердили свое намерение посетить Тель-Авив в ближайшие дни. В ходе этих переговоров премьер-министр Израиля подчеркнул решимость своей страны в борьбе с палестинским движением «Хамас», включая его боевиков и политическое руководство.

Ранее сообщалось, что израильское правительство оказалось в затруднительном положении: военное руководство и население требуют нанести упреждающий удар по «Хезболле», в то время как США удерживают страну от этого шага. Вашингтон считает, что подобное решение может обернуться войной на два фронта и привести к разжиганию крупного регионального конфликта.