В Израиле озвучили планы на 2024 год ЦАХАЛ: для Израиля 2024 год будет годом военных действий

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Наступивший 2024 год для Израиля станет «годом военных действий», заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Тель-Авив извлек уроки, которые позволят армии эффективнее действовать на всех фронтах.

2024 год будет годом военных действий, и есть уроки, которые были извлечены сейчас и которые позволят нам сражаться лучше на всех направлениях, — заявил Хагари.

Ранее два командира военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Самир Фанди Абу Амир и Аззам Аль-Акра Абу Аммар погибли вместе с заместителем главы политбюро движения Салехом аль-Арури в Бейруте. Это произошло в результате израильского удара по офису ХАМАС в Южном Бейруте. Гибель замглавы политбюро и командиров, а также четырех рядовых бойцов движения подтвердил лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который подчеркнул, что это трагедия общенационального масштаба.

После этого ХАМАС прекратило переговоры об обмене заложниками и мирном соглашении с Израилем. Арабские источники, участвовавшие в переговорах при посредничестве Египта и Катара, уточнили, что последней каплей стало убийство заместителя главы политбюро. Теперь основное внимание уделяется предотвращению возможной эскалации конфликта, особенно на севере Израиля.