В Израиле ответили на вопрос о причастности к гибели президента Ирана Раиси Reuters: в Израиле заявили о непричастности к гибели Раиси

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Израиль не причастен к гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщило агентству Reuters неназванное должное лицо в еврейском государстве. Официальных комментариев из Иерусалима не поступало.

Это были не мы, — заявил собеседник агентства, который решил остаться неизвестным.

Вечером 19 мая вертолет c делегацией и президентом Раиси на борту возвращался в Иран из Азербайджана, но потерпел крушение. Катастрофа произошла в провинции Восточный Азербайджан. Кроме Раиси, на борту находились священнослужитель Мохаммад Али Аль-э-Хашем, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, руководитель провинции Малек Рахмати, а также экипаж и охранник.

Летательный аппарат искали больше 10 часов в условиях тумана, дождя и гористой местности. Когда обломки вертолета обнаружили, выяснилось, что никто на борту не выжил.

Вице-спикер Кнессета Евгений Сова ранее заявил, что в Израиле нет места для злорадства из-за трагической гибели Раиси, но «лить слезы» из-за произошедшего никто не станет. По его словам, режим аятолл останется враждебным по отношению к Израилю независимо от того, кто будет назначен президентом.