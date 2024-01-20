В Израиле ответили Боррелю на обвинения в финансировании ХАМАС Вице-спикер кнессета Сова опроверг слова Борреля об израильской поддержке ХАМАС

Фото: Пресс-служба Кнессет

Евгений Сова

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель своими заявлениями о финансировании Израилем палестинского движения ХАМАС искажает исторические факты, заявил NEWS.ru вице-спикер кнессета Евгений Сова. По его словам, еврейское государство стремится полностью уничтожить группировку ради будущего всего ближневосточного региона.

Группировка ХАМАС признана террористической организацией во многих странах мира, в том числе в странах ЕС, которые представляет господин Боррель. Заявления о якобы финансировании ХАМАС со стороны Израиля не только искажают исторические факты, но и лишены здравого смысла. Начиная с 2007 года, когда ХАМАС путем переворота взял под контроль сектор Газа, главными спонсорами этой организации были Катар и Иран, — заявил Сова.

По словам депутата, атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года показала всему миру, на что палестинское движение тратило «десятки миллиардов долларов» помощи.

ХАМАС никогда не заботился о жителях сектора Газа поэтому единственный шанс сегодня вернуть стабильность на Ближнем Востоке — это полное уничтожение военных и административных ресурсов этой группировки в секторе Газа, — заключил парламентарий.

Ранее Боррель во время выступления с лекцией в одном из испанских вузов заявил, что власти Израиля финансировали ХАМАС в попытках ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Глава европейской дипломатии также предположил, что создание государства Палестины является единственным верным решением для урегулирования конфликта.