В Израиле отстранили от работы министра после слов о ядерном ударе по Газе Kan: Нетаньяху отстранил от заседаний в кабмине министра по наследию Элияху

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Амихай Элияху

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху временно отстранен от участия в заседаниях правительства после слов о возможном ядерном ударе по сектору Газа, сообщает радио Kan. Соответствующее решение было принято премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, который опроверг заявление министра.

Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, — сказал израильский премьер.

Ранее Элияху заявил в интервью, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа — это «одна из возможностей». Он также выступил против оказания анклаву гуманитарной помощи, отметив, что «в Газе не существует понятия „невовлеченные гражданские лица“».

Позднее министр написал в соцсетях, что его высказывание о возможности ядерного удара по анклаву является метафорическим. При этом добавил, что Израиль должен дать «мощный и непропорциональный ответ терроризму».

Некоторое время назад пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что с начала наземных операций в секторе Газа по объектам группировки ХАМАС нанесено более 2500 ударов. Там рассказали, что израильские войска уничтожают противника в ближнем бою, а также используют авиацию для атак на инфраструктуру ХАМАС, наблюдательные пункты, склады оружия и центры командования.