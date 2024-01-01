В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы Верховный суд Израиля принял решение отменить первый закон судебной реформы

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Верховный суд Израиля принял решение отменить закон, ограничивающий в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений кабинета министров, сообщает израильское государственное радио Kan. За отмену проголосовали 8 из 15 судей.

Рассматриваемый закон был утвержден летом 2023 года в рамках судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Кроме того, 12 из 15 судей постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в «исключительных случаях», когда парламент превышает свои полномочия.

В начале 2023 года правительство Нетаньяху представило масштабный план судебной реформы. Оппозиция выступила против проекта, назвав его подрывающим основы демократии страны. При этом в правительстве утверждают, что данная реформа сделает политическую систему Израиля более демократичной. Попытки сторон прийти к компромиссу не увенчались успехом.

Ранее Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявлял, что правительство Израиля не станет продвигать самый спорный пункт судебной реформы — законопроект, наделяющий парламент возможностью отменять решения Верховного суда. Также Нетаньяху обещал пересмотреть законопроект, дающий правящей коалиции больше полномочий по назначению судей.