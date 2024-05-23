В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами ХАМАС В Израиле показали видео захвата ХАМАС девушек на военной базе 7 октября

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency

Плакаты с изображением Наамы Леви

Израильская организация, помогающая семьям похищенных бойцами палестинского движения ХАМАС, опубликовала видео похищения девушек с военной базы 7 октября, передает РИА Новости. Отмечается, что эти кадры были опубликованы с разрешения семей заложников.

На видео показаны наблюдатели на военной базе в поселке Нахаль Оз. Согласно кадрам трехминутного видео, бойцы ХАМАС жестоко относятся к захваченным девушкам и подвергают их истязаниям. На лицах заложниц видны следы побоев, однако опубликовавшие видео сотрудники организации добавили, что наиболее жестокие фрагменты видео были вырезаны из релиза.

По данным агентства, МИД Израиля показал это видео «вызванным на ковер» послам Норвегии, Ирландии и Испании после решения руководства этих стран признать палестинское государство.

Ранее Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину государством. Глава ирландского правительства Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие страны поступят так же. В свою очередь норвежский премьер Йонас Гар Стере подчеркнул, что Осло будет рассматривать Палестину как независимое суверенное государство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

В свою очередь Министерство иностранных дел Иордании выступило с поддержкой решения Ирландии, Испании и Норвегии о признании палестинского государства. Как написал глава ведомства Айман ас-Сафади на своей странице в социальной сети Twitter (Х), это стало важным шагом на пути к миру.