В Израиле опровергли сообщения о переговорах с ХАМАС Times of Israel: Израиль не ведет переговоры с ХАМАС о возвращении заложников

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль опроверг информацию о переговорах с палестинским движением ХАМАС о возвращении заложников, пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного местного чиновника. Он заявил, что в правительстве страны не знают о том, что подобные консультации проводятся.

Другой собеседник издания подтвердил, что враждующие стороны не ведут диалог об обмене заложниками.

Израильские СМИ сообщили, что палестинские военные могут удерживать в заложниках до 170 израильтян. Ранее посольство Израиля в США сообщило, что в плену бойцов ХАМАС находятся по меньшей мере 100 граждан Израиля — как военные, так и гражданские лица.

Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на египетских чиновников, что Египет не смог убедить представителей ХАМАС отпустить израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен также не сумел снизить напряженность конфликта, проведя телефонные разговоры с каждой из сторон.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона страны, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить страну от террористов.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.