В Израиле описали особенности военной цензуры Пресс-секретарь ЦАХАЛ: цензуру не интересует тон или критика журналистов

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Израильские цензоры следят, чтобы в СМИ не попадала опасная для страны информация, их не интересует критика или тон журналистов, рассказала RTVI пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова. При этом международные издания не обязаны согласовывать тексты, но и информации от военных они получают гораздо меньше, чем израильские репортеры. Когда появляются «безопасные окошки», корреспонденты могут посещать сектор Газа.

У нас демократическое государство, в израильской прессе выходит множество статей с критикой армии или властей. <...> Цензуру не будет интересовать тон журналистского материала, возможная критика. Нам важно, чтобы на видео не попал монитор компьютера с какими-то данными, в армейском джипе — экран с номером частоты, которую используют военные. <...> Чтобы у военных, которых нельзя показывать, были заретушированы лица, а в СМИ не попала информация о местах дислокации, — сказала Уколова.

Также Израиле публикуют имена погибших только после того, как сообщат родным. «Это человеческое отношение к горю», пояснил источник, не пожелавший раскрывать свое имя.

В то же время собеседники признают, что военная цензура может применяться широко. По словам тележурналиста Влада Голлера, за нарушения можно получить срок, правда, он таких случаев не помнит. Историк Адам Раз, изучающий ядерную программу Израиля, отметил, что о ней очень сложно писать из-за секретности.

Телефоны цензоров записаны у меня в мобильном. Я против цензуры, и во всем это есть элементы Оруэлла. Но это не подвалы КГБ или Штази — у них офис в Тель-Авиве, где ты взаимодействуешь с людьми, которым просто нужно делать свою работу, — говорит он.

В стране также действует закон о «пораженческой агитации»: можно сесть на 10 лет за распространение сведений, способных вызвать панику. На практике статью практически не применяют. Тем не менее с начала войны против ХАМАС сотни человек были задержаны за высказывания, 17 осуждены. В некоммерческой организации «Адалах» считают, что израильский араб может столкнуться с проблемами почти из-за любой критики военных действий.

Ранее Россия заблокировала вещание европейских изданий, за что получила обвинения в цензуре. Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев возразил, что так страна просто ответила на закрытие своих СМИ на Западе.