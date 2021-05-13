В Израиле одобрили мобилизацию 9 тыс. резервистов

https://static.news.ru/photo/6e0602b0-b414-11eb-ab7c-96000091f725_660.jpg Фото: Israel Defense Forces/facebook.com

Власти Израиля в срочном порядке одобрили мобилизацию ещё 9 тысяч резервистов. Об этом заявил министр обороны страны Бени Ганц. Его слова приводит РИА Новости.

Решение было связано «с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», говорится в сообщении военного ведомства. Это уже второй призыв резервистов. До этого в стране были мобилизованы из резерва пять тысяч человек, а пограничная полиция задействовала 8 рот резервистов.

Крупнейшая за последнее время эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая после столкновения в Иерусалиме. После этого стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения погибли 83 палестинца, среди которых 17 несовершеннолетних и семь женщин. Всего пострадали 487 человек. С израильской стороны погибли не менее шести граждан.

Бени Ганц заявил, что Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по палестинским объектам. Кроме того, заявлялось о подготовке наземной операции в секторе Газа. Израиль продолжает обстреливать прибрежный анклав. Пострадали объекты инфраструктуры, полностью разрушен жилой дом.

12 мая самолёты ВВС Израиля нанесли удар по дому главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Политик отсутствовал в здании.

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш провели переговоры в онлайн-формате, в ходе которых в том числе обсудили палестино-израильский конфликт. Стороны поддержали принцип двугосударственного решения проблемы на основе резолюций СБ ООН и общепризнанных международно-правовых норм.