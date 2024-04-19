В Израиле оценили, возьмет ли страна ответственность за атаку на Иран Jerusalem Post: Израиль не станет брать ответственность за удар по Ирану

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Израиля не собирается официально брать на себя ответственность за удар по территории Ирана, сообщает местная газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в правительстве и в службах безопасности страны. Согласно их информации, Иерусалим не намерен делать этого по стратегическим причинам, государство считает атаку ответной.

Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его, — говорится в публикации.

Источники издания добавили, что израильские власти расценивают произошедшее в Иране как «взрыв на заводе». Они рассчитывают избежать эскалации ситуации.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на официального представителя Израиля сообщила, что страна считает атаку на Иран ответом на иранский ракетный обстрел и запуск беспилотников. Таким образом Иерусалим дал понять Тегерану, что он способен нанести авиаудар внутри страны.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в иранском городе Кехджаваристан, находящемся недалеко от военной базы. Также утверждалось, что после срабатывания системы противовоздушной обороны в городе Исфахан ущерб объектам на земле зафиксирован не был. В городе сохраняется спокойная обстановка.