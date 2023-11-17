В Израиле обсудят законопроект о смертной казни Haaretz: Cовет нацбезопасности Израиля обсудит законопроект о смертной казни

Фото: Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

На следующей неделе Совет национальной безопасности Израиля обсудит предложение о введении смертных приговоров для террористов, сообщила газета Haaretz. По информации из источника в правительстве, инициатива принадлежит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

При обсуждении этого вопроса будут рассмотрены возможные последствия на международной арене. Законопроект был предварительно одобрен кнессетом в марте, подчеркивает издание. Согласно предложенному законопроекту, суды обязаны будут выносить смертные приговоры для лиц, осужденных за убийство израильского гражданина, если их поступки признаны имеющими расистские мотивы и направлены на причинение вреда еврейскому народу и его возрождению на исторической родине.

В настоящее время смертная казнь в Израиле применяется только в случае геноцида, преступлений против человечности и преступлений против еврейского народа в период войны, и не применяется к общим уголовным преступлениям. Последний раз смертная казнь была применена в Израиле в 1962 году, когда по решению суда был повешен нацистский преступник Адольф Эйхман.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев» (полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попадающих в плен. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь.