В Израиле назвали возможную дату прекращения огня в секторе Газа i24: прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться утром 23 ноября

Фото: t.me/idfRus

Прекращение огня по соглашению между Израилем и ХАМАС может начаться 23 ноября в 06:30 по местному времени (07:30 мск), сообщил журналист израильского телеканала i24 Гай Азриэль. Фрагмент из передачи канала он опубликовал на странице i24 в соцсети X (Twitter). По его данным, ХАМАС вечером 22 ноября передаст Израилю предварительный список из 10 пленных. Если список одобрят, то Тель-Авив передаст палестинскому движению свой список заключенных, которых они будут готовы освободить взамен.

Следует ожидать, что прекращение огня начнется завтра утром в районе 06:30 (07:30 мск), — сказал он.

Министерство иностранных дел Катара до этого подтвердило информацию о достижении соглашения между ЦАХАЛ и ХАМАС утром 22 ноября. Представители палестинского движения отметили, что в рамках соглашения будет объявлено временное гуманитарное перемирие. Оно продлится четыре дня. Также будут освобождены 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящиеся в плену у ХАМАС. Их обменяют на 150 женщин и детей, содержащихся в тюрьмах Израиля. ХАМАС подтвердило информацию об обмене пленными.

Ранее канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство Израиля по итогам многочасового спецзаседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.