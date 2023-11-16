В Израиле назвали условие перемирия в Газе МИД Израиля: перемирие в Газе возможно только после свержения ХАМАС

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua /Global Look Press

Прекращение огня в секторе Газа возможно только после возвращения всех захваченных ХАМАС заложников и свержения самого радикального движения, заявил в Twitter (Х) глава МИД Израиля Эли Коэн. Он добавил, что дал соответствующие пояснения своему коллеге из Ирландии, где существует «ужасающее непонимание ситуации».

Не будет прекращение огня до тех пор, пока похищенные не вернутся домой, и мы не свергнем режим ХАМАС. Я объяснил это министру иностранных дел Ирландии, который сегодня прибыл с визитом в Израиль, — написал Коэн.

Ранее западные СМИ предположили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может взять операционную паузу после установления контроля над больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным журналистов, во время передышки израильские военнослужащие могут допросить людей в больнице и оптимизировать логистику, а после сосредоточатся на операции в центре и восточной части города Газа. Кроме того, пауза может быть использована для освобождения заложников палестинского движения ХАМАС.

Накануне премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против сектора Газа. Он подчеркнул, что Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств».