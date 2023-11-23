В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из Газы СНБ Израиля: освобождение заложников из Газы начнется не раньше 24 ноября

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, его заявление распространила канцелярия премьер-министра страны. При этом он подчеркнул, что переговоры идут непрерывно.

Переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно. Освобождение начнется не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договоренностями, — сказал Ханегби.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.

При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что военнослужащие израильской армии готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. По его словам, Израиль в первую очередь заинтересован в возвращении заложников, но это не подразумевает предоставления полной свободы действий палестинским радикалам в анклаве.