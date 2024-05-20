В Израиле назвали решение МУС об аресте Нетаньяху «кровавым наветом» Офис Нетаньяху: решение МУС об аресте премьера является «кровавым наветом»

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Запрос главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта наравне с лидерами палестинского движения ХАМАС является «кровавым наветом» на еврейское государство, написал в своем Telegram-канале советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман. Он отметил, что таким шагом обвинитель «перешел красную черту».

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях «юридической борьбы» против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке. Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны, — сказано в сообщении.

По словам главного прокурора МУС Карима Хана, Нетаньяху, Галант, а также командир военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро организации Исмаил Хания обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года. В связи с этим Хан подал заявления на получение ордеров на арест указанных лиц.

До этого члены Конгресса США предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху. По данным Axios, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал сообщения об ордерах на израильских чиновников «позорными» и «беззаконными». Он призвал администрацию Белого дома пресечь действия МУС.