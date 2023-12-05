В Израиле назвали препарат, которым ХАМАС могло накачивать заложников Минздрав Израиля: ХАМАС давало заложникам транквилизаторы для эйфории

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Бойцы палестинского движения ХАМАС накачивали израильских заложников транквилизаторами типа клонекс (клоназепам), чтобы они испытывали эйфорию, заявила доктор Хагар Мизрахи, возглавляющая медицинский отдел в Министерстве здравоохранения Израиля. Она выступила с соответствующим заявлением на слушаниях в комитете по здравоохранению Кнессета (парламента) Израиля, передает РИА Новости.

ХАМАС накачивало заложников таблетками клонекс для того, чтобы у них было чувство эйфории во время нахождения в плену, — сказала она.

Глава отдела питания Минздрава профессор Ронит Эндевельт отметила, что заложникам давали транквилизаторы перед тем, как передать их Красному Кресту. По ее словам, таким образом в ХАМАС хотели придать им спокойный и счастливый вид. При этом представители Израиля не подтвердили заявления с помощью анализа крови.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что разведывательные службы Израиля обладают информацией о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников в секторе Газа. По его словам, их освобождение является для ЦАХАЛ главным приоритетом. Если этого не удастся сделать путем переговоров, то армия будет действовать «кинетическими способами», добавил он.