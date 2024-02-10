В Израиле назвали планируемые сроки завершения операции в Рафахе The Times of Israel: Нетаньяху планирует завершить операцию в Рафахе к 10 марта

Фото: Marc Israel Sellem/JINI/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Операция по ликвидации батальонов ХАМАС в Рафахе может завершиться к 10 марта из-за международного давления, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel. Операцию могут закончить до начала священного для мусульман месяца Рамадан.

В 2024 году Рамадан выпадает на период с 11 марта по 9 апреля. По данным СМИ, на заседании глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви призвал правительство определиться, как дальше действовать с перемещенными мирными жителями из северной и центральной частей сектора Газа, которые пребывают в Рафахе.

Ранее власти Палестины заявили, что планы руководства Израиля по продолжению военной операции в секторе Газа, включая юг анклава, станут началом изгнания палестинского народа со своих земель. В послании также говорится о том, что пришло время всему миру взять ответственность и «противостоять началу еще одной катастрофы», которая приведет к длительному вооруженному конфликту в регионе.

До этого Нетаньяху поручил военным готовиться к ликвидации оставшихся четырех батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. При этом он подчеркнул необходимость разработать план эвакуации мирного населения из этого района.