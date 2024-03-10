В Израиле назвали одного из «величайших тиранов и антисемитов» в истории Глава МИД Израиля Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных тиранов и антисемитов в истории, поделился мнением министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на своей странице в Twitetr (X). Он обвинил турецкого лидера в поддержке преступлений радикального палестинского движения ХАМАС против евреев.

Убийства и сексуальные преступления ХАМАС против евреев и государства Израиль, которые поддерживает Эрдоган, делает его одним из величайших тиранов и антисемитов в истории, а его страну, наряду с Ираном, — крупнейшим спонсором терроризма в мире. Какой позор для республики, основанной Кемалем Ататюрком, отцом современной Турции, — написал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед участниками Молодежного форума Организации исламского сотрудничества в Стамбуле заявил, что удары армии Израиля по территории сектора Газа можно сравнить с атаками нацистов. По его словам, в результате израильских бомбардировок пострадало более 67 тысяч палестинцев.

Глава государства подчеркнул, что Турция и другие мусульманские страны пытаются донести до международного сообщества факт «преступлений Израиля против человечества». Эрдоган добавил, что продолжит борьбу, пока не будет создано независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.