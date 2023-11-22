Минюст Израиля назвал имена 300 подлежащих освобождению палестинцев

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минюст Израиля опубликовал на официальном сайте список из 300 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках договоренностей с ХАМАС. Эти граждане будут обменяны на заложников, взятых в плен во время событий в секторе Газа 7 октября.

В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами, — сообщили в Минюсте Израиля.

Известно, что в списке израильского Минюста представлены данные по 300 палестинским заключенным, что вдвое больше количества, которое Тель-Авив изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников.

Ранее канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство Израиля по итогам многочасового спецзаседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.