В Израиле назначили нового главу Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви назначен новым главой Генштаба Армии обороны Израиля

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Генерал-майор израильской армии обороны Герци Халеви

Генерал-майор Герци Халеви назначен новым главой Генштаба ЦАХАЛа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства. Это решение, принятое министром обороны Израиля Бени Ганцем, одобрено в руководстве армии.

Министр обороны назначил генерал-майора Герци Халеви 23-м начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля. Данное решение было принято после тщательной оценки, проводившейся в течение нескольких месяцев. Начальник штаба приветствует выбор очень талантливого и опытного офицера. Начальник штаба поздравил генерал-майора Герци Халеви с избранием на эту должность и пожелал ему успехов, — говорится в сообщении.

Ганц уже сообщил о своем решении премьер-министру Израиля Яиру Лапиду и нынешнему главе штаба Авиве Кохави. В ближайшее время правительство утвердит кандидатуру Халеви на данный пост, передает израильское государственное радио Kan.

Ранее Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч солдат. Они будут выполнять оперативные цели в армии. Начальник Генштаба армии Израиля приказал перевести военных в режим чрезвычайной ситуации.