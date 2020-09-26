В Израиле из-за коронавируса сорвался призыв резервистов

https://static.news.ru/photo/c880df70-00a6-11eb-aad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayal Margolin/JINI via Xinhua/Global Look Press

Армия Израиля отменяет большую часть оперативной деятельности частей резервистов в октябре из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом РИА Новости рассказали в армейской пресс-службе. Начальник израильского Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави провёл совещание по оценке эпидемиологической обстановки, по итогам которого решено отменить большинство приказов о призыве резервистов, которые планировалось исполнить в октябре в рамках оперативной деятельности. Также командование решило заменить действующие части из резервистов кадровыми военными.

По состоянию на 25 сентября среди военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также гражданских специалистов, работающих в Армии обороны Израиля, COVID-19 выявили у 971 человека.

Израильские власти с 18 сентября ввели общенациональный карантин на три недели, передавал NEWS.ru. На этот период выпадают еврейские религиозные праздники Рош Ашана и Йом Кипур. Карантин включает в себя значительные ограничения на передвижение граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы точек общепита, офисов и производств (кроме жизненно необходимых). С 25 сентября ограничительные меры были ужесточены.