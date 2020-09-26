В Израиле из-за коронавируса сорвался призыв резервистов

Армия Израиля отменяет большую часть оперативной деятельности частей резервистов в октябре из-за ситуации с распространением коронавируса.
Об этом РИА Новости
По состоянию на 25 сентября среди военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также гражданских специалистов, работающих в Армии обороны Израиля, COVID-19 выявили у 971 человека.
Израильские власти с 18 сентября ввели общенациональный карантин на три недели, передавал NEWS.ru. На этот период выпадают еврейские религиозные праздники Рош Ашана и Йом Кипур. Карантин включает в себя значительные ограничения на передвижение граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы точек общепита, офисов и производств (кроме жизненно необходимых). С 25 сентября ограничительные меры были ужесточены.
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