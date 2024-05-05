В Израиле испугались приостановки поставок боеприпасов из США Axios: США впервые с 7 октября приостановили поставки боеприпасов Израилю

Фото: defense.gov

США впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и начала военной операции в секторе Газа приостановили поставку боеприпасов израильской стороне, сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных чиновников. Издание утверждает, что такое положение вещей вызвало серьезную обеспокоенность среди представителей правительства Израиля, они пытаются понять, почему это произошло.

Израильские официальные лица заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе, — говорится в статье.

При этом издание указывает, что в администрации президента США Джо Байдена отказались от каких-либо комментариев. По мнению автора статьи, Вашингтон опасается, что Тель-Авив решится на военную операцию в Рафахе, причем результаты переговоров с ХАМАС никак не повлияют на это.

Уточняется, что в конце апреля по данному вопросу в Израиль приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, у него состоялся «жесткий» разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По информации издания, в ходе беседы представитель Вашингтона заявил, что Белый дом осудит операцию в Рафахе, которая, помимо этого, негативно скажется на американо-израильских отношениях.

До этого в ООН заявили о наступлении полномасштабного голода на севере сектора Газа на фоне военных действий в анклаве. При этом в международной организации подчеркнули, что на юге анклава развивается аналогичная ситуация.