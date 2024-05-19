В Израиле исключили причастность к крушению вертолета президента Ирана Channel 13: Израиль не связан с крушением вертолета президента Ирана Раиси

Фото: Azin Haghighi/REUTERS

Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси

Израиль не имеет отношения к крушению вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, передает Channel 13. Других подробностей канал не привел.

Официальные представители еврейского государства инцидент с жесткой посадкой вертолета не комментировали. Опровержения связи Израиля с крушением пока что исходят непублично.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в поисках вертолета Ибрахима Раиси. Она отметила, что Москва может поспособствовать и расследованию произошедшего.

До этого в Сети опубликовали снимки, на которых запечатлен вертолет иранского лидера. Фотографии были сделаны незадолго до жесткой посадки воздушного судна. На фото было видно, что борт благополучно взлетел. Также было заметно, как после начала полета изменились погодные условия — ясное небо стало свинцовым от туч. Кроме того, судя по кадрам, взлетная площадка располагалась в гористой местности.

Кроме того, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны, включая Корпус стражей Исламской революции, на поиски вертолета. К поисковой операции привлекли правоохранителей и минимум 40 групп оперативного реагирования.