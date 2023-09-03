В Израиле хотят депортировать беженцев из-за беспорядков

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Власти Израиля обсудят в воскресенье массовые беспорядки, которые прошли в субботу на юге Тель-Авива с участием беженцев из Эритреи, сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства. Ожидается, что будут приняты меры по противодействию нелегальной миграции вплоть до депортации.

Ввиду серьезных беспорядков в Тель-Авиве премьер-министр решил созвать специальную группу министров по выработке мер в отношении нелегалов, участвовавших в беспорядках, в частности депортацию. Группа соберется завтра в канцелярии главы правительства в Иерусалиме, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что 114 человек пострадали в Тель-Авиве во время столкновений двух групп беженцев из Эритреи, восемь из них в тяжелом состоянии. Ранены 30 полицейских. Столкновения произошли между сторонниками и противниками действующего режима президента Эритреи Исайяса Афеворки, который находится у власти с 1993 года. Кроме того, 39 протестующих были арестованы за нападение на полицейских при помощи камней. К настоящему моменту полиция восстановила порядок в городе.

Протесты начались на севере Тель-Авива и продолжились в южных кварталах города. В них участвовали беженцы из Эритреи, выступающие против режима Афеворки, они осуждали проведение культурного мероприятия посольства страны в Израиле. Зданию дипмиссии нанесли значительный ущерб, полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты. Протестующие заявляли, что посольство преследует беженцев Эритреи по всему миру.