Ближний Восток ищет защиты от COVID-19 у спецслужб. Власти Израиля привлекли разведывательное сообщество к борьбе с распространением нового коронавируса. И. о. премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы ведущие силовые ведомства страны отслеживали тех, кто инфицирован COVID-19. Это, по его мнению, должно помочь в противодействии разрастанию пандемии. Однако израильтяне приняли инициативу в штыки. Действия Нетаньяху в период пандемии даже сравнили с государственным переворотом.
Премьер временного правительства
Многие граждане Израиля выступают против подобных ограничений сразу по ряду причин. Есть пример Тайваня, где цифровой мониторинг использовался для предотвращения распространения эпидемии, но выглядел принципиально иначе. Правительство островного государства выдало тем, кого подозревают на коронавирус, специальные телефоны, чтобы изучить их социальные контакты, но избежать сбора информации конфиденциального характера, которая есть на личных смартфонах.
Другая часть израильтян отвергает решение своего временного правительства исключительно из принципиальных соображений. Демократические государства, утверждают они, не должны шпионить за своими гражданами — новые меры станут явным нарушением прав человека и создадут нехороший прецедент в стране, которая, в отличие от большинства ближневосточных государств, разделяет западные ценности.
В течение полутора десятилетий израильское разведсообщество разрабатывало один из самых совершенных инструментов наблюдения за враждебно настроенными по отношению к еврейскому государству арабскими активистами и боевиками. Методология её работы включает в себя отслеживание компьютеров и мобильных телефонов путем перекрёстной проверки передаваемых сигналов. В сочетании с камерами наблюдения на домах и мониторингом онлайн-активности, включая такие сервисы, как Google, Twitter, Facebook и YouTube, эти технологии делают любого человека абсолютно уязвимым. Используя накопленные данные, технология может извлекать информацию о перемещении и местонахождении людей не только онлайн, но и в реальной жизни. То, что сейчас этот опыт сотрудники ШАБАК могут применить по отношению к обычным гражданским, не может не волновать: временное правительство Израиля фактически приравняло своих граждан к террористам.
И спорным выглядит не только это. Для того, чтобы оформить своё решение юридически, Нетаньяху и его окружение, как
В израильской прессе
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