Ближний Восток ищет защиты от COVID-19 у спецслужб. Власти Израиля привлекли разведывательное сообщество к борьбе с распространением нового коронавируса. И. о. премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы ведущие силовые ведомства страны отслеживали тех, кто инфицирован COVID-19. Это, по его мнению, должно помочь в противодействии разрастанию пандемии. Однако израильтяне приняли инициативу в штыки. Действия Нетаньяху в период пандемии даже сравнили с государственным переворотом.

Премьер временного правительства обратился к полиции и Общей службе безопасности Израиля (ШАБАК), чтобы те отслеживали носителей нового коронавируса. План Нетаньяху состоит в том, чтобы использовать в борьбе с пандемией те технологии, которые сейчас находятся на службе у силовиков. Безусловно, временное правительство дало заверения в том, что технологии слежения будет использоваться исключительно с целью выявления тех, кто непреднамеренно контактировал с человеком, у которого был обнаружен положительный результат на коронавирус. Инициатива кабмина была одобрена генеральным прокурором Израиля с оговоркой, что собранная об израильтянах информация должна быть уничтожена через 30 дней. В условиях споров о том, что власти еврейского государства специально занижают статистику по заболевшим, принятые меры вконец расшатали ситуацию.

Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Многие граждане Израиля выступают против подобных ограничений сразу по ряду причин. Есть пример Тайваня, где цифровой мониторинг использовался для предотвращения распространения эпидемии, но выглядел принципиально иначе. Правительство островного государства выдало тем, кого подозревают на коронавирус, специальные телефоны, чтобы изучить их социальные контакты, но избежать сбора информации конфиденциального характера, которая есть на личных смартфонах.

Другая часть израильтян отвергает решение своего временного правительства исключительно из принципиальных соображений. Демократические государства, утверждают они, не должны шпионить за своими гражданами — новые меры станут явным нарушением прав человека и создадут нехороший прецедент в стране, которая, в отличие от большинства ближневосточных государств, разделяет западные ценности.

В течение полутора десятилетий израильское разведсообщество разрабатывало один из самых совершенных инструментов наблюдения за враждебно настроенными по отношению к еврейскому государству арабскими активистами и боевиками. Методология её работы включает в себя отслеживание компьютеров и мобильных телефонов путем перекрёстной проверки передаваемых сигналов. В сочетании с камерами наблюдения на домах и мониторингом онлайн-активности, включая такие сервисы, как Google, Twitter, Facebook и YouTube, эти технологии делают любого человека абсолютно уязвимым. Используя накопленные данные, технология может извлекать информацию о перемещении и местонахождении людей не только онлайн, но и в реальной жизни. То, что сейчас этот опыт сотрудники ШАБАК могут применить по отношению к обычным гражданским, не может не волновать: временное правительство Израиля фактически приравняло своих граждан к террористам.

Xinhua/Global Look Press

И спорным выглядит не только это. Для того, чтобы оформить своё решение юридически, Нетаньяху и его окружение, как обращают внимание арабские наблюдатели, воспользовались законами о чрезвычайном положении времён британского мандата. В 1939 году с началом Второй мировой войны власти королевства издали эти чрезвычайные законы для борьбы с нацистской Германией. Но после обретения Израилем государственности в 1948 году эти документы в основном использовались против палестинских активистов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Оппозиция уже высказала резкий протест в связи с тем фактом, что использование законов о чрезвычайном положении для наблюдения за гражданами было совершено в обход соответствующей комиссии израильского Кнессета (парламента).