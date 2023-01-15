В Израиле десятки тысяч митингуют против реформ правительства Times of Israel: в Тель-Авиве десятки тысяч человек митингуют против юридической реформы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Тель-Авив, Израиль

Акция протеста против юридической реформы министра юстиции Израиля Ярива Левина проходит в Тель-Авиве. Против реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда, вышли митинговать десятки тысяч человек, сообщает Times of Israel.

Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля, — подчеркивается в сообщении.

Издание уточнило, что на площадь Хабима и прилегающие улицы вышло около 80 тысяч человек.

Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху привели к присяге в конце декабря прошлого года. Прежде он дважды был премьером страны.