В Израиле дали прогноз по ситуации в Палестине после победы ЦАХАЛ Военэксперт Векслер: Израиль отдаст власть в Палестине Махмуду Аббасу

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Тель-Авив не будет возражать против сохранения Палестинской автономии в случае победы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над движением ХАМАС, заявил NEWS.ru бывший советник министра внутренней безопасности Израиля военный эксперт Алекс Векслер. Он отметил, что главная цель Израиля — уничтожить боевые подразделения ХАМАС и покончить с этой организацией.

После того как мы освободим Газу, нужно же будет кому-то там передать власть. Мы не собираемся там оставаться. Мы бы с удовольствием отдали власть Махмуду Аббасу (президент Палестины и лидер партии ФАТХ. — NEWS.ru), чтобы он там нормально держал всех в узде и давал людям работу. Нам оставаться там ни к чему. Пусть сами разбираются. Но мы должны уничтожить ХАМАС, чтобы мирно жить, — подчеркнул Векслер.

Израильский эксперт признает сложность поставленной ЦАХАЛ задачи. По его словам, выполнить ее быстро не представляется возможным, поскольку это может привести к гибели большого количества мирных палестинцев.

Мы бы могли уничтожить ХАМАС в течение часа, но тогда погибнут два миллиона ни в чем не повинных людей. Где-то 40–50 тысяч хамасовцев сидят в тоннелях под землей, под больницами. Они прикрываются мирными, и поэтому мы просим людей покинуть Газу и уйти на юг, чтобы бить по этим тоннелям. Но ХАМАС не дает своим гражданам уйти. Потому что, чем больше палестинцев погибнет, тем громче они будут кричать и обвинять израильтян, — сказал Векслер.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители. Он также подтвердил готовность Москвы продолжить работу по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС.