В Израиле более 600 тысяч противников судебной реформы вышли с протестами

Фото: Eyal Warshavsky / Keystone Press Agency / Global Look Press

В протестных акциях по всему Израилю против судебной реформы приняли участие более 600 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что в Тель-Авиве собралось более 150 тысяч протестующих. По данным агентства, жители страны собрались, несмотря на объявление решения о приостановке спорного закона. Манифестации прошли в более чем 150 локациях.

Организаторы протестного движения рассказали, что акции будут продолжаться, пока реформа не будет полностью отклонена. Они уточнили, что приостановка означает, что в любой момент закон может быть вынесен на оперативное рассмотрение.

Нетаньяху ранее подтвердил, что на фоне массовых протестов правящая коалиция готова взять паузу в судебной реформе, чтобы достичь большего согласия в стране. Второе и третье чтение по поправкам к закону будут перенесены. Он пояснил, что такой тайм-аут позволит избежать раскола в обществе.

Израильский политолог Саймон Ципис ранее заявил, что акции протеста в Израиле могут закончиться расколом коалиции и пятыми за четыре года внеочередными парламентским выборами. Кроме того, над страной нависла угроза военного переворота, отметил эксперт. Он добавил, что такой вариант разрешения политического кризиса в Израиле может оказаться более правильным.