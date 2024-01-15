В Израиле анонсировали скорое завершение интенсивных боев в Газе

Фото: idf.il

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, передает РИА Новости. При этом он анонсировал завершение интенсивных боев на юге анклава в скором времени.

В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился. На юге анклава мы достигнем этого, и этот этап завершится в скором времени, — заявил министр.

8 января Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа не прекратятся до тех пор, пока все заложники не будут возвращены. В свою очередь, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал, что сектор стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены.

До этого израильское руководство отвергло новое предложение палестинского движения по освобождению заложников. Сделка предполагала три этапа, на каждом из них предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца.

Ранее стало известно, что США рассчитывают, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта завершатся в течение нескольких недель. По информации американских СМИ, в ходе визита в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен укажет руководству страны на необходимость свертывания кампании в анклаве как можно скорее.