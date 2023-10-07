В Израиль проникли сотни боевиков ХАМАС Haaretz: в приграничные районы Израиля проникли до 300 боевиков ХАМАС

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В приграничные районы Израиля проникло от 200 до 300 боевиков из палестинского движения ХАМАС, сообщила газета Haaretz со ссылкой на представителя израильской полиции. Также имеется информация о десятках представителей ХАМАС, скрывающихся на территории израильского государства.

От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, — пишет издание.

В ночь на 7 октября палестинские военные из ХАМАС обстреляли юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Представители медицинской службы предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

В ответ на это командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом власти страны заявили, что страна находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.