В «Исламском джихаде» отвергли обвинения в обстреле больницы в Газе

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) непричастен к обстрелу больницы в секторе Газа, сообщили в пресс-службе организации. Результаты проверки Армии Израиля (ЦАХАЛ) являются фикцией, с их помощью Тель-Авив пытается снять с себя вину, передает ТАСС слова представителей организации.

Мы заверяем, что обвинения, выдвигаемые противником, являются ложными и необоснованными. При помощи таких утверждений Израиль лишь пытается уклониться от ответственности за совершенное преступление, — подчеркнули в организации.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля озвучила результаты повторной проверки имеющихся в ее распоряжении оперативных данных и подтвердила версию о вине «Исламского джихада» в ударе по больнице в Газе. Согласно израильской стороне, больница была поражена «в результате неудавшегося запуска ракеты». Несмотря на это, жители многих стран придерживаются первоначальной версии о том, что госпиталь разрушила ракета ЦАХАЛ. В ряде государств начались массовые протесты.

До этого в канцелярии президента арабской республики Башара Асада сообщили, что Сирия возлагает на Запад ответственность за ракетную атаку на больницу в секторе Газа. Как уточнили в сообщении, Запад является соучастником всех преступлений против палестинцев.