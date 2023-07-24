В Иране женщин обязали посещать психолога за отказ носить хиджаб

Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иране женщин в судебном порядке начали обязывать посещать психолога за отказ носить хиджаб. Среди тех, кого суд направил на принудительную терапию, оказались известные иранки, в том числе актрисы Афсане Байган и Азаде Самади, сообщает EADaily со ссылкой на ираниста Никиту Смагина.

Как уточняет издание, Байган установили диагноз «расстройство личности, направленное против семейных ценностей», а Самади — «антисоциальное расстройство». При этом посещать психолога Байган должна раз в неделю, а по окончанию курса предоставить справку, что избавилась от заболевания. Самади суд обязал ходить к специалисту два раза в неделю.

Четыре иранских профсоюза психологов в ответ на это обратились к главе судебной власти страны с призывом остановить эту практику. Они подчеркнули, что суд не может устанавливать диагнозы и назначать лечение. Психологи уточнили, что терапия должна быть личным желанием, а не попыткой насильно изменить образ жизни человека. В профсоюзах заявили, что подобная практика подрывает доверие к специалистам среди населения.

Ранее стало известно, что иранские полицейские стали строже следить за ношением женщинами хиджаба. Для этого организованы пешие и автомобильные патрули. По новым правилам полицейские обязаны сделать замечание женщинам, не носящим хиджаб, и рекомендовать надеть его.