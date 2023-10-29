В Иране заявили о пересечении Израилем красных линий Президент Ирана: Израиль перешел красные линии в отношении Палестины

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учения армии Ирана

Израиль перешел красные линии в отношении Палестины, сообщила пресс-служба президента Ирана Ибрахима Раиси в Twitter (X). По его мнению, такие действия Тель-Авива могут заставить каждого принять ответные меры.

Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю, — говорится в сообщении.

Ранее Раиси заявил, что Иран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт. Кроме того, он отверг обвинения в причастности республики к нападению движения ХАМАС на Израиль. По его словам, группировка, осуществившая атаку на еврейское государство 7 октября, является независимой.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет палестинской организации ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. При этом он признал отсутствие данных о том, что Тегеран мог иметь прямое отношение к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября.

В свою очередь израильский министр экономики Нир Баркат пригрозил «стереть с лица Земли» Иран в случае, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть «второй фронт» на севере. По словам чиновника, при нападении Израиль будет отвечать так же, как в случае с бомбардировками Газы.