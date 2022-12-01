В Иране застрелили футбольного болельщика The Guardian: иранская полиция застрелила болельщика из-за бурной реакции на вылет сборной с ЧМ-2022

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ирана застрелила футбольного болельщика после того, как национальная команда выбыла из борьбы на чемпионате мира в Катаре, пишет The Guardian. По данным газеты, 27-летний Мехран Самак слишком бурно отреагировал на неудачу сборной.

ЧП произошло в Энзели — городе на побережье Каспийского моря, к северо-западу от Тегерана. Сборная Ирана проиграла США со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире. Самак, смотревший трансляцию в прямом эфире на телефоне в машине, начал сигналить. На это среагировали полицейские и застрелили его.

Предполагается, что правоохранители могли принять его действия за акцию против правительства. На новость об убийстве болельщика отреагировал иранский полузащитник сборной Саид Эзатолахи, который принимал участие в матче с США. В своих социальных сетях он заявил, что знал Самака, и опубликовал их совместную фотографию в юношеской футбольной команде.

Это не то, чего заслуживает наша молодежь. Это не то, чего заслуживает наша нация, — добавил футболист.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения Ирана. На демонстрации вышли иранские школьницы. Манифестации продолжались несколько недель.