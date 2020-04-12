В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием

https://static.news.ru/photo/f2ccafbe-7caa-11ea-a90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием. Об этом 12 апреля заявил руководитель управления здравоохранения Генштаба вооружённых сил страны Хассан Арагхизадех.

Каждая страна изучает этот вопрос. Иранские научные центры также проводят исследования по этой проблеме. Но для определённого заключения нужно больше времени и усилий, — сказал чиновник в интервью агентству Mehr.

По его словам, ВС Ирана имеют достаточно возможностей, чтобы выявить любую биологическую угрозу и принять меры против вероятного акта биотерроризма.

Ранее в Великобритании не исключили, что коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях Института вирусологии в китайском городе Ухань. Эксперт по биобезопасности профессор Ричард Эбрайт предположил, что вирусы в лабораториях НИИ КНР изучали с нарушением техники безопасности. Он сообщил, что китайские учёные занизили класс защиты при исследовании вируса, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.