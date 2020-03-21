Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что число заражений коронавирусом в стране превысило 21,6 тысячи человек. За сутки заболели 1028 человек.
К сожалению, 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1685, — написал чиновник в Twitter про количество умерших за сутки.
В настоящий момент в Иране излечились от коронавируса 7913 человек.
NEWS.ru писал, что в Австрии коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. В мире заболели 310 882 человек, поправились 95 129 пациентов, умерли 13 173 человека. В России коронавирус диагностировали у 306 пациентов, выздоровели 18 человек.
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