https://static.news.ru/photo/53ec2cb0-6c2b-11ea-915a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что число заражений коронавирусом в стране превысило 21,6 тысячи человек. За сутки заболели 1028 человек.

К сожалению, 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1685, — написал чиновник в Twitter про количество умерших за сутки.

В настоящий момент в Иране излечились от коронавируса 7913 человек.

NEWS.ru писал, что в Австрии коронавирусом заразились более 3 тысяч человек. Вчера в этой стране число заболевших достигло 2814 человек. Выздоровели девять человек, столько же умерли.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. В мире заболели 310 882 человек, поправились 95 129 пациентов, умерли 13 173 человека. В России коронавирус диагностировали у 306 пациентов, выздоровели 18 человек.