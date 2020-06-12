В Иране выявили более 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/76d44a86-ad7c-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о 2410 новых случаях коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки умер 71 человек.

Общее число заболевших составило 184 955 человек, всего скончались 8730 человек, излечились от коронавируса 146 748 пациентов.

Президент Ирана Хасан Роухани анонсировал возвращение действий ограничительных мер, поскольку граждане не соблюдают меры предосторожности, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Египта заявили о новом рекорде по числу случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели почти 1,6 тысячи человек.

NEWS.ru писал, что в США за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19. Погибли более 800 человек.

Всего в мире коронавирусом заразились более 7,6 млн человек, более 425 тысяч умерли, более 3,6 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 048 986 человек, на втором Бразилия — 828 810. Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

На 13 июня в России — 520 129 случаев коронавирусной инфекции (+8706 за последние сутки), 274 641 выздоровели (+5271 за последние сутки). Умерли 6829 человека (+114 за последние сутки).