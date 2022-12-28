В Иране в результате протестов погибли 573 человека HRANA: в Иране с начала протестов погибли 507 активистов и 66 силовиков

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Махса Амини

С 17 сентября в результате протестов в Иране из-за убийства 22-летней Махсы Амини погибли по меньшей мере 507 активистов, сообщает правозащитная организация HRANA в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Как уточняют представители организации, 69 из них являлись несовершеннолетними. Кроме этого, были убиты 66 силовиков.

По данным правозащитников, сейчас в тюрьмах в Иране содержатся минимум 18 553 протестовавших граждан в 161 городе. Личности и места содержания 4108 из них до сих пор неизвестны. Среди арестованных около 665 человек являются студентами.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.