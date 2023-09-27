В Иране усомнились, что отзыв инспекторов повредит сотрудничеству с МАГАТЭ Глава ОАЭИ Эслами: отзыв ряда инспекторов не скажется на сотрудничестве с МАГАТЭ

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Отзыв инспекторов МАГАТЭ вряд ли скажется на сотрудничестве Ирана с этой организацией, сообщил Al Jazeera глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. По его словам, более 120 наблюдателей из агентства в настоящее время работает в исламской республике.

На настоящий момент Иран принимает на своих объектах более 120 инспекторов МАГАТЭ. <...> То, что Иран отозвал аккредитацию у некоторых из наблюдателей, не означает, что мы не готовы сотрудничать с агентством — напротив, наше взаимодействие носит непрерывный характер, — сказал Эслами.

Он отметил, что иранские ядерные объекты проверяют достаточно серьезно, несмотря на то, что они составляют 2% ядерных объектов по всему миру.

МАГАТЭ 16 сентября сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию ряда инспекторов агентства, которые были заняты на проверках ядерных объектов страны в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани объяснил, что у Тегерана есть право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании договора о ДНЯО.

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства. По его словам, он не понимает, кому это выгодно.